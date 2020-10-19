Кинотеатры в Казахстане возобновят работу с 26 октября

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на заседании в понедельник приняла решение возобновить работу кинотеатров с 26 октября и сократить количество авиарейсов за рубеж, сообщается на сайте главы правительства.

«С 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима», - говорится в сообщении.

Помимо этого, принято решение о поэтапном возобновлении деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. В частности, с 24 октября возобновляется работа по субботам до 17:00 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.

Вместе с тем сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Также запрещены межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.

С 26 октября также сокращается количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах. В пограничных пунктах пропуска ужесточается санитарно-эпидемиологический контроль, а все прибывающие на территорию Казахстана (в том числе граждан РК) и водителей, осуществляющие международные перевозки, будут в обязательном порядке должны иметь справку о прохождении теста ПЦР, срок действия которой не должен превышать трое суток.

Что касается ПЦР-тестирования, то с 19 октября в большинстве регионов стоимость анализа снижена до 9 тыс. тенге.

Сегодня министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК заявляла, что кинотеатры готовы открыться, но Минздрав считает, что это преждевременно. При этом за время пандемии кинотеатры уже понесли убытки до 20 млрд тенге.