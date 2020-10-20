В Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

В Аргентине коронавирусом заразились уже более 1 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Страна занимает пятое место в мире по заболеваемости. Скончались 26,7 тыс. человек.

В США число заболевших превышает 8,2 млн, в Индии – 7,5 млн, в Бразилии – 5,2 млн, в России – 1,4 млн. В десятку стран с наибольшим числом заболевших также входят Испания – 974,4 тыс., Колумбия – 965,8 тыс., Франция – 952,6 тыс., Перу – 868,6 тыс., Мексика – 851,2 тыс.

Больше всего умерших от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах – 220 тыс., в Бразилии – 154,1 тыс., в Индии – 114,6 тыс. В Мексике жертвами пандемии стали 86,1 тыс. человек, в Великобритании – 43,8 тыс., в Италии – 36,6 тыс., в Испании – 33,9 тыс., в Перу – 33,7 тыс., во Франции – 33,6 тыс., в Иране – 30,7 тыс.

Всего в мире заразились более 40,3 млн человек, скончались свыше 1,1 млн, выздоровели 27,6 млн.