Запас лекарств в Казахстане формируется исходя из реалистичного сценария – Цой

На случай второй волны коронавирусной инфекции в Казахстане формируются запасы лекарств исходя из реалистичного сценария, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«На основе анализа потребления лекарственных средств в аптечной сети и в стационарах в период пиковой заболеваемости предшествующей волны COVID-19 были рассчитаны нормативы потребления лекарств, которые были применены с учетом прогнозной заболеваемости по реалистичному сценарию в период ожидаемой новой волны с учетом количества населения в отдельных регионах. В данной связи просим регионы обеспечить наличием средств по минимальным нормативам стабфондов», - сказал Цой.

Напомним, ранее на совещании с главой государства по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции министр здравоохранения озвучил три прогнозных сценария развития эпидситуации. По реалистичному сценарию, при обеспечении мер социального дистанцирования и 70%-го масочного режима, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре составит около 90 тыс., в госпитализации будут нуждаться 30 тыс. человек. Введение локдауна при таком сценарии прогнозируется в январе.