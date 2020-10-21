15,3 млрд тенге потратят на выборы в мажилис и маслихаты

На проведение выборов в мажилис и маслихаты предусматриваются расходы в размере 15,3 млрд тенге, 4,5 млрд из которых будут взяты из бюджета на 2021 год, сообщила во вторник в ходе заседания центральной избирательной комиссии член ЦИК Сабила Мустафина.

«В целом на объединенную выборную кампанию депутатов мажилиса парламента и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге», - сообщила Мустафина.

По ее словам, примерная смета расходов на 2020 год, которая была представлена правительству, составляет 10,8 млрд тенге, основная доля которых или 7,3 млрд тенге приходится на оплату труда 70 681 члена 10 061 избирательной комиссии. Остальные 3,5 млрд тенге запланированы в смете на организационные расходы избирательных комиссий.

«Это изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение выборной кампании, а также создание необходимых материально-технических условий для избирательных комиссий», - уточнила Мустафина.

Она также подчеркнула, что эта избирательная кампания будет проходить с соблюдением всех возможных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому 341,4 млн тенге планируется потратить на обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней средствами индивидуальной защиты.

«В сравнении с прошлыми выборными кампаниями в мажилис парламента в 2016 году и президентскими выборами 2019 года, расходы на предстоящую кампанию возрастают… Поэтому расходы на 2021 год, предусмотренные в проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» в сумме 4,5 млрд тенге, планируется (потратить – V) на оплату труда членам избирательных комиссий всех уровней», - заключила Мустафина.