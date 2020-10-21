Порядка 3,3 тыс. депутатов маслихатов выберут 10 января 2021 года

Совместные выборы в мажилис и маслихаты, назначенные на 10 января 2021 года, позволят сэкономить бюджет и снизить количество социальных контактов, заявил в среду в ходе заседания центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров. Всего будет выбрано 3 276 депутатов маслихатов.

«Ограничений по проведению выборов депутатов маслихатов одновременно с выборами депутатов мажилиса парламента Казахстана не имеется. Совмещение выборов депутатов мажилиса и депутатов маслихатов не противоречит действующему законодательству и в нынешних условиях является объективно обоснованным решением. Во-первых, это экономия бюджетных средств. Во-вторых, две кампании увеличили бы количество социальных контактов, что недопустимо в условиях пандемии», - сказал Петров.

Всего будет избрано 3 276 депутатов 216 маслихатов: 590 депутатов маслихатов областей, столицы, Алматы и Шымкента, 596 депутатов в 36 маслихатах городов областного значения, 2 091 депутат в 163 маслихатах районов.

Выдвижение кандидатов в маслихаты пройдет с 10 ноября по 4 декабря, регистрация партийных списков завершится в 18:00 часов 10 декабря.

«Это позволит начать агитацию одновременно (с агитацией выборов в мажилис – V) и увеличить период агитации при выборе депутатов маслихатов регионов», - уточнил Петров.