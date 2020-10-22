Число заразившихся коронавирусом в Испании и Франции превысило 1 млн

Страны занимают шестое и седьмое место в мире соответственно по заболеваемости. Умерли в Испании 34,3 тыс. человек, во Франции – свыше 34 тыс.

В США, которые занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности, заразились 8,3 млн человек, скончались почти 222 тыс. В Индии – 7,6 млн заразившихся и 115,9 тыс. умерших. В Бразилии – 5,2 млн заболевших, скончались 154,8 тыс. В России – 1,4 млн случаев заражения и 24,7 тыс. смертей. В Аргентине – свыше 1 млн заболевших и 27,5 тыс. умерших. В Колумбии заразились 981,7 тыс. человек, умерли 29,4 тыс.; в Перу – порядка 874,2 тыс. заболевших и 33,8 тыс. умерших; в Мексике заразились 860,7 тыс. человек за все время, скончались почти 87 тыс.

Всего в мире заразились коронавирусом более 41,1 млн человек, умерли 1,12 млн.