У казахстанских детей не развиты навыки читательской грамотности – Токаев

Читательские навыки казахстанских детей развиты не на должном уровне, считает президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому им необходимо прививать любовь к чтению и библиотекам, заявил он в четверг в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

«Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах», - сказал Токаев.

По его убеждения, интерес к чтению и познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть «местом средоточия этого интереса и проводником в увлекательный мир книг».