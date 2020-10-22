Им необходимо прививать культуру чтения
У казахстанских детей не развиты навыки читательской грамотности – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Читательские навыки казахстанских детей развиты не на должном уровне, считает президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому им необходимо прививать любовь к чтению и библиотекам, заявил он в четверг в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

«Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах», - сказал Токаев.

По его убеждения, интерес к чтению и познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть «местом средоточия этого интереса и проводником в увлекательный мир книг».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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