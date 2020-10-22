Выборы в мажилис не будут проводиться в онлайн-формате – ЦИК

Казахстан не будет проводить предстоящие выборы в мажилис в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил в четверг в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Берик Имашев.

«Выборный процесс регулируется законом «О выборах». И у нас там нет предусмотренных вопросов онлайн-голосования. К нам и по почте поступают (вопросы – V), что (будет – V) многодневное голосование, но в нашем законе такого близко нет. Эти выборы будем проводить по привычной системе, по бумажным бюллетеням. То есть для наших избирателей никаких новшеств не будет», - сообщил Имашев.

Напомним, ранее ЦИК и Минздрав рассматривали вопрос, в каком формате проводить голосование.