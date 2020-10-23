Токаев заявил о давлении на суды со стороны СМИ и блогеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что средства массовой информации и блогеры нагнетают ситуацию и давят на суд, даже если дело находится на стадии следствия. Однако, признал он в пятницу в ходе VIII съезда судей, здесь есть и вина отдельных правоохранительных органов.

«В последнее время нередки случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей. Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь, кстати, есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые спешат с объявлением принятых мер и как бы априори объявляют людей преступниками», - сказал Токаев.

По его убеждению, гласность и открытость СМИ «категорически нельзя использовать для давления на суд», так как правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса.

«Каждый судья лично несет ответственность за свои действия и решения. За факты давления на суд нужно отвечать по закону», - подчеркнул президент.

Он также привел мнение экспертов, по которому казахстанские судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий.

«Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться», - заявил глава государства.

Серьезной проблемой он также назвал «продолжающуюся зависимость судей от правоохранительных органов».

«Ни у кого не должно возникать даже сомнений на счет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения», - резюмировал Токаев.