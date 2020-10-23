Причинами роста случаев COVID-19 в Алматы Бекшин назвал массовые мероприятия и общественный транспорт

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратился к жителям на фоне роста случаев COVID-19. Он призвал соблюдать режим ношения масок и перчаток, не посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны.

«За последние сутки зарегистрировано 44 случая COVID-19 и 5 случаев неуточненной пневмонии. Суточный прирост составил 0,3%, коэффициент заражения – 1,37. Уровень заболеваемости случаев КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в 9 раз. Ситуация в городе становится напряженной и наблюдается возрастающий тренд заболеваемости», - отметил Бекшин.

Он назвал несколько причин роста заболеваемости в городе. Первая – это проведение массовых мероприятий, в первую очередь свадебных и поминальных, которые проводятся в закрытых помещениях при скученности людей и плохой вентиляции.

«Обращаюсь к организаторам тоев: вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие. Это явилось причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях», - отметил Бекшин.

Только за последнюю неделю мониторинговыми группами были выявлены ряд нарушений, в частности, в кафе и ресторанах проводились банкеты. Работники мониторинговых групп распустили гостей, при повторных нарушениях объекты будут закрываться в судебном порядке.

Второй причиной роста заболеваемости в Алматы Бекшин назвал общественный транспорт, «где частые нарушения масочного режима, не используются перчатки».

«Поэтому настоятельно требуем соблюдать режим ношения масок и перчаток», - отметил главный санврач города.

Третья причина – «высокая регистрация коронавирусной инфекции в организациях», а четвертая – «перезаражение в семье». Как пояснил Бекшин, люди, особенно молодежь, посещая ночные клубы и объекты общественного питания, заносят инфекцию в семьи.