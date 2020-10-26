По программе «Баспана хит» разрешили приобретать строящееся жилье

Внесены изменения в программу ипотечного кредитования «Баспана хит», согласно которым теперь разрешено приобретать строящееся жилье и увеличена предельная стоимость приобретаемого жилья, сообщается на сайте «Казахстанского фонда устойчивости».

Как указывается в сообщении, в ходе реализации программы были проанализированы обращения граждан и предложения банков, застройщиков и общественных объединений, на основе которых в сентябре Национальным банком Казахстана утверждены поправки, направленные на повышение доступности жилья и увеличения спроса на первичное жилье.

«Постановление предусматривает: увеличение лимита максимальной стоимости приобретаемого жилья на первичном рынке в городах Нур-Султан и Алматы с 25 млн тенге до 35 млн тенге; увеличение лимита максимальной стоимости приобретаемого жилья на первичном и вторичном рынках в г. Шымкент до 25 млн тенге, в г. Караганда до 20 млн тенге; возможность приобретения строящегося жилья в рамках долевого участия. Кредитование в этом направлении будет реализовываться в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение лимита уже действует, а для запуска кредитования покупки строящегося жилья в рамках долевого участия оператором программы совместно с банками-партнерами проводится подготовительная работа.

«О начале кредитования строящегося жилья в рамках программы «Баспана Хит» будет сообщено дополнительно», - уточнили в фонде.

Напомним, что по программе «Баспана хит» первоначальный взнос – от 20%, срок займа – до 15 лет. Помимо первичного жилья, можно купить жилье на вторичном рынке. Также нет требования по отсутствию жилья.

По состоянию на 26 октября в рамках программы «Баспана хит» одобрено 44 228 заявок на 388,1 млрд тенге, из них выдано 35 769 займов на сумму 306,8 млрд тенге.