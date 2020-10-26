В Алматы разрешили работу кинотеатров

Жандарбек Бекшин, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, на онлайн-брифинге в понедельник сообщил, что с 26 октября в городе могут начать работу кинотеатры. При этом зрители должны соблюдать масочный режим и дистанцию.

«Мы должны выбрать образ жизни с сохранением всех мер безопасности и предотвращения заболеваемости. Мы должны были понять, насколько безопасна ситуация с изучением анализа причинно-следственной связи, и сегодня приняли решение, что мы можем разрешить работу кинотеатров и ТРЦ», - рассказал Бекшин.

Кинотеатры должны обеспечить заполняемость не более 30%, шахматную рассадку, масочный режим, соблюдение дистанции, также необходимо пройти регистрацию на портале infokazakhstan.kz.

Помимо этого, в Алматы разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов и торговых сетей в субботние дни при соблюдении санитарных норм.

19 ноября министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК заявляла, что кинотеатры готовы открыться, но Минздрав считает, что это преждевременно. При этом за время пандемии кинотеатры уже понесли убытки до 20 млрд тенге.