При этом зрители должны соблюдать дистанцию и носить маски
В Алматы разрешили работу кинотеатров
ФОТО САБИНЫ КУАНГАЛИЕВОЙ

Жандарбек Бекшин, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, на онлайн-брифинге в понедельник сообщил, что с 26 октября в городе могут начать работу кинотеатры. При этом зрители должны соблюдать масочный режим и дистанцию.

«Мы должны выбрать образ жизни с сохранением всех мер безопасности и предотвращения заболеваемости. Мы должны были понять, насколько безопасна ситуация с изучением анализа причинно-следственной связи, и сегодня приняли решение, что мы можем разрешить работу кинотеатров и ТРЦ», - рассказал Бекшин.

Кинотеатры должны обеспечить заполняемость не более 30%, шахматную рассадку, масочный режим, соблюдение дистанции, также необходимо пройти регистрацию на портале infokazakhstan.kz.

Помимо этого, в Алматы разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов и торговых сетей в субботние дни при соблюдении санитарных норм.

19 ноября министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК заявляла, что кинотеатры готовы открыться, но Минздрав считает, что это преждевременно. При этом за время пандемии кинотеатры уже понесли убытки до 20 млрд тенге.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы активисты подали в генконсульство США петицию против показа фильма «Борат-2»
Новости
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Новости
Казахстанцы не смогут вернуться в страну без справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус
Новости
Протаранивший в Алматы блокпост экс-полицейский приговорен к 10 годам лишения свободы
Новости
Казахстан должен быть готов к вызовам после завершения пандемии – Токаев
Новости
102 случая COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки