Следует совместить жесткие меры по усилению карантина с интересами предпринимателей – Токаев

Аскар Мамин сообщил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. В рамках реализации мер по обеспечению готовности к новой волне коронавирусной инфекции проводится работа по лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения, поставкам в лечебные учреждения аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, оснащению регионов передвижными диагностическими комплексами, цифровыми рентген-аппаратами, мобильными бригадами и машинами скорой медицинской помощи. В 10 из 13 регионов завершено строительство инфекционных модульных больниц, оставшиеся 3 будут введены в эксплуатацию до конца ноября.

Кроме этого, по словам премьера, создан республиканский и региональный стабфонды, в которых сформирован двухмесячный запас из 91 наименования лекарств и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения. В целях недопущения дефицита лекарств в аптеках дополнительно формируется запас из 33 наиболее востребованных препаратов.

Что касается ПЦР-тестирования, то, по словам Мамина, за счет увеличения количества лабораторий до 124 охват тестированием населения увеличен в 2,5 раза, а стоимость ПЦР-тестов снижена.

В пограничных пунктах пропуска, а также на объектах транспорта усилен санитарно-эпидемиологический контроль, одновременно осуществляется поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.

По сообщению Акорды, Токаев отметил особую важность неуклонного выполнения намеченных правительством планов с учетом пессимистических прогнозов главы ВОЗ относительно последствий распространения пандемии коронавируса в ближайшие месяцы. По его словам, следует совместить жесткие меры по усилению карантина с интересами предпринимателей и развитием экономики страны в целом.