Обучение во второй четверти некоторые школы Казахстана начнут в традиционном формате

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принят ряд решений по послаблению карантина. При этом премьер-министр страны Аскар Мамин дал ряд поручений по ужесточению ограничительных мер.

В частности, принято решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся. По заявлению родителей разрешено обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах – до 7 класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

Кроме этого, со 2 ноября разрешается работа театров при заполняемости не более 30%, но не более 100 человек в зале, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также со 2 ноября МВК разрешила проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале. При этом также должна соблюдаться дистанция 2 м при молитве, масочный режим, термометрия.

Между тем на заседании комиссии глава правительства Аскар Мамин отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных. Он поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов и ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.

Минздраву премьер-министр поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях. Также Мамин поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП «Атамекен» провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. К нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы, пообещал премьер.