Сервис Kaspi kz недоступен из-за технических неполадок. Пользователи столкнулись с проблемами при оплате, снятии и пополнении средств в банкоматах, а также при совершении платежей и переводов в приложении Kaspi, сообщает пресс-служба компании.

У пользователей также может неверно отображаться количество средств на счету или вовсе не работать приложение. «Мы работаем над тем, чтобы все исправить и как можно быстрее», - говорится на официальных страницах Kaspi в социальных сетях.

Vласть уже обратилась в пресс-службу, специалисты готовят официальное сообщение и обещают распространить его в ближайшее время: «Мы готовим официальное сообщение. Все в порядке, не переживайте, все деньги на месте никуда не пропали».

В распространенном позднее сообщении пресс-служба Kaspi уточнила, что технические сбои возникли не из-за кибератаки. «Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении».

/Новость обновлена в 10:11, добавлена информация от пресс-службы/