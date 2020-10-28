Фонд «Самрук-Казына» преобразуют в инвестиционный холдинг

По информации Есимова, чистый доход в отчетный период в 2,6 раза превысил план и составил 436 млрд тенге при плане 167 млрд тенге. Выплаты дивидендов правительству Казахстана в 2020 году составили 120 млрд тенге, что в 10 раз больше показателя 2017 года. Также обеспечено стабильное функционирование всех предприятий в энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслях, сохранен производственный персонал без массового сокращения. Доля местного содержания в закупках фонда по итогам 9 месяцев составила 66%. В конкурентную среду переданы закупки на сумму 819 млрд тенге, с начала года заключены договоры с отечественным бизнесом на 2,4 трлн тенге, размещено 12 тыс. заказов на отечественных предприятиях. Ожидаемые налоговые поступления в госбюджет составят 170 млрд тенге.

Есимов также презентовал Токаеву концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг, что, по словам председателя правления «Самрук-Казына», позволит диверсифицировать портфель по географии и отраслям активов, повысить доходность инвестиций и увеличить поступления в бюджет за счет роста дивидендов.

Кроме этого, Есимов проинформировал, что программа приватизации активов будет продолжена. При этом фонд сохранит контроль доли 51% и более в крупных и стратегических компаниях с целью обеспечения баланса между государственными и частными интересами.