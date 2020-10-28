В выходные не будут работать кафе, ТРЦ и рынки
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В Алматинской области ужесточают карантин
фото Данияра Мусирова

Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе.

Согласно документу, работа объектов общественного питания (кафе, ресторанов, столовых, кофеен, донерных, баров) при заполняемости более 30 посадочных мест будет приостановлена. В целом объекты общепита будут работать в будни с 9:00 до 22:00, по выходным – только доставка.

Запрещена работа дошкольных организаций, за исключением дежурных групп (не более 15 человек), развлекательных объектов, детских игровых площадок в торговых объектах, аттракционов в закрытых помещениях, бассейнов, кинотеатров, за исключением кинотеатров на открытом воздухе.

Общественный транспорт будет работать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, при этом интервал между рейсами должен быть не более 5 минут.

По выходным устанавливается запрет на деятельность ТРЦ площадью 2 тыс. кв. м и более, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Также в выходные не будут работать крытые рынки.

Новые ограничения вступаю в силу с 29 октября.

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