Сбой в одном банке не должен расцениваться как уязвимость всей системы информбезопасности – Мусин

Сбой систем, который произошел с сервисами Kaspi.kz накануне, не нужно расценивать как уязвимость всей системы информационной безопасности Казахстана, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Это частная информационная система. В рамках своих полномочий мы можем реагировать, если будут конкретные жалобы на обработку и неправомерное использование персональных данных. То есть нарушения информационной безопасности. Соответственно, у нас сейчас на данный момент информации о том, что случилась утечка персональных данных или нанесен вред гражданам Казахстана в части злоупотребления использования персональных данных не было», - сказал Мусин.

Он также отметил, что министерство не проводило каких-либо проверок в отношении данного сбоя. Министр напомнил, что в информационной среде «всякое происходит».

«Комитет информационной безопасности для этого и создан. Если будут какие-то происшествия, то мы будем на них реагировать. Мы не считаем, что сбой в одном банке должен расцениваться как уязвимость, действие, которое противоречит законодательству Казахстана», - подчеркнул Мусин.

Отвечая на вопрос, насколько казахстанцы защищены от подобных сбоев в целом, глава министерства еще раз подчеркнул, что это гражданско-правовая ответственность банков второго уровня перед гражданами.

«Если у них реально возникают какие-то угрозы, они сразу же закрывают доступ и решают свои проблемы. Любой БВУ или портал электронного правительства и так далее, это своего рода объект, который живет своей жизнью. Если в нем происходят какие-то проблемы, то все по стандарту должны принимать определенные действия – отключать от интернета базы данных и локализовать причины», - объяснил глава ведомства.

Накануне сервис Kaspi.kz, которым пользуются миллионы казахстанцев, оказался недоступен из-за технических неполадок. Пользователи столкнулись с проблемами при оплате, снятии и пополнении средств в банкоматах, а также при совершении платежей и переводов в мобильном приложении. В официальном сообщении пресс-служба подчеркнула, что возникший сбой не связан с кибератакой, а также заверила клиентов, что после устранения проблем деньги клиентов и вся информация об их счетах будут отображаться правильно. Проблему устранили в течение нескольких часов.