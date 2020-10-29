В Восточно-Казахстанской области с 1 ноября установят блокпосты

В Восточно-Казахстанской области с 1 ноября будут возвращены блокпосты по периметру. Как заявил и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона Талгат Тунгышбаев, причиной роста заболеваемости в области являются непрекращающиеся пассажиропотоки с сопредельных стран.

«Уважаемые жители Восточного Казахстана, как вам известно за сутки по региону было зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тысяч населения превысил общереспубликанский уровень и составил 683,6. Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области является не соблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также не прекращающиеся пассажиро- и грузопотоки с сопредельными государствами», - заявил Тунгышбаев.

В этой связи по согласованию с правительством с 1 ноября на территории ВКО будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с установкой блокпостов на внешних границах области.

Тунгышбаев заверил, что руководством области «будут приняты все необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения г.Усть-Каменогорск и области».

«Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы. Мы постараемся максимально защитить бизнес от последствий введенных карантинных мер», - уточнил он.

Новое постановление обещают опубликовать в ближайшее время.