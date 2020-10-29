Въезд в Восточный Казахстан для жителей других регионов закроют

Заместитель главного государственного санврача Восточно-Казахстанской области своим постановлением ужесточила карантин в регионе, в него, частности, запретят вбъезд жителям других областей страны.

Согласно постановлению, по периметру области будут установлены блок-посты, а въезд в регион будет закрыт с 1 ноября. В Усть-Каменогорске будет установлено семь блок-постов и въезд в него закроют для жителей области.

Будет разрешен въезд в регион и областной центр сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения, лицам, выезжающим и въезжающим по медицинским показаниям, лицам, находившимся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах, транзитным пассажирам и автоперевозчикам грузов.

Кроме того, разрешат передвижение транспорта, перевозящего вахтовиков и задействованного в осенно-полевых и других работах.

Время работы различных объектов сокращено, но запретов на деятельность тех или иных учреждения не вводится. В постановлении указывается, что 80% сотрудников компаний всех форм собственности должны находиться на дистанционной форме работы.

Накануне в Восточном Казахстане резко - в пять раз - выросло число подтвержденных тестами случаев коронавируса. Регион уже несколько недель лидирует по приросту заболевших, а также по числу смертельных случаев от коронавируса.