Весь Восточный Казахстан переходит на новый рабочий график

С 20 марта в Усть-Каменогорске вступает в силу новый рабочий график для государственных учреждений и бюджетных организаций - теперь в городе рабочий день начнется в 8 утра и завершится в 17:30, с перерывом на обед с 12:00 до 13:30, сообщает yk.news со ссылкой на заместителя акима ВКО Дархана Сапанова.

Такое решение было принято на заседании в городском акимате. В ходе обсуждения присутствующие выразили поддержку новым изменениям, говорится в сообщении.

«Этот подход был принят на основе положительного опыта других районов Восточно-Казахстанской области, где аналогичные изменения уже продемонстрировали свою эффективность. Власти города уверены, что внедрение более гибкого рабочего режима улучшит качество жизни и повысит организацию труда как для работников, так и для жителей города», - сообщает издание.

Усть-Каменогорск стал последним городом в Восточно-Казахстанской области, который принял решение о введении нового рабочего графика. Ранее на новый графи работы поочередно перешли жители всех районов области.

После перехода Казахстана на единый часовой пояс год назад Восточный Казахстан стал одним из главных центров недовольства этим решением. Это было связано с тем, что в регионе в летнее время рассвет теперь наступает около 3 часов утра.

Протесты жителей поддерживали в том числе и депутаты парламента, однако позднее изменили свое мнение, согласившись с правительством, которое посчитало, что перевод времени не оказал никакого негативного эффекта на здоровье казахстанцев и экономику страны.