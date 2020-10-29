Беларусь закрыла границы

Беларусь в четверг закрыла границы с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной, на границе скопились десятки людей, которым не дают въехать в страну, передает Еврорадио . Въезд закрыт не только для иностранцев, но и для граждан Беларуси.

В Гродненской таможне закрытие границ объяснили ситуацией с коронавирусом. "Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19", - заявили в ведомстве.

Пограничная служба страны прокомментировала закрытие уже после того, как о нем стало известно. В ведомстве заявили, что границы с четырьмя странами закрыты из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Граница с Россией остается открытой. Аэропорт Минска также работает без ограничений.

В четверг о пограничной безопасности высказался и Александр Лукашенко. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу, — говорил он. — Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно".

Далее Лукашенко говорил о распространении коронавируса: "Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу. Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмоний".