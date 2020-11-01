В Молдове проходят выборы президента

В воскресенье в Молдове проходят президентские выборы. В 7 утра в республике были открыты 2004 избирательных участка. До 21:00 избиратели могут проголосовать за одного из восьми кандидатов в президенты, сообщает издание NewsMaker .

В выборах участвуют восемь кандидатов: независимый кандидат Игорь Додон, кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванова, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу, кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду, кандидат от «Платформы Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, кандидат от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

Согласно решению ЦИК Молдовы, с 7:00 до 21:00 на территории страны запрещено ездить автотранспортным средствам, с более чем 8 пассажирскими местами. Это не касается регулярных рейсовых автобусов и маршруток. Подвозить к избирательным участкам разрешено только людей с инвалидностью. Подвоз расценивается как попытка подкупа избирателей и наказывается штрафом до 42,5 тыс. леев (более 1,08 млн. тенге) или пятью годами тюрьмы для физических лиц, а для юридических — штрафом до 300 тыс. леев (более 7,64 млн. тенге) и ликвидацией или запретом заниматься определенной деятельностью. За исполнением решения ЦИК будет следить полиция и сотрудники Нацагентства автотранспорта. В день выборов около 6000 сотрудников полиции будут обеспечивать общественный порядок по всей стране.

В Молдове на участке для голосования избиратели должны носить маски, которые им выдадут на входе. Также избирателям нужно соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки на входе. Приходить нужно с собственной ручкой.

Как поясняет издание ZDG, чтобы выборы были признаны состоявшимися, на голосование должна прийти как минимум треть людей, внесенных в избирательные списки. Кандидат, набравший в первом туре большинство голосов объявляется избранным. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, 15 ноября 2020 года будет проведен второй тур президентских выборов, в котором примут участие только 2 кандидата, лидировавших в первом туре.