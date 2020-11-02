442 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 442 новых случая коронавирусной инфекции.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 245 случаев заражения, в Северо-Казахстанской области – 35, в Павлодарской области – 30, в столице – 28, в Акмолинской области – 27, в Алматы – 21, в Карагандинской области – 16, в Западно-Казахстанской области – 13, в Костанайской области – 13, в Актюбинской области – 4, в Атырауской области – 3, в Жамбылской области – 3, в Алматинской области – 2, в Мангистауской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте, в Туркестанской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 112 860 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 106 514 человек, в том числе за последние сутки 114.