В Шымкенте начали выпускать аппараты ИВЛ

«С сегодняшнего дня «Казмедприбор» начал выпускать аппараты ИВЛ. В день предприятие способно выпускать 20-25 аппаратов. Здесь производят не только такие аппараты, но и около 300 видов медицинского оборудования и принадлежностей», - сказал аким Шымкента Мурат Айтенов в ходе посещения предприятия в понедельник.

По его информации, акимат уже заказал первые 88 аппаратов ИВЛ для больниц города и до конца недели они уже поступят в медучерждения. Кроме этого, будут закуплены мониторы, дозаторы, пульсоксимеры, анализаторы – всего 32 вида медицинского оборудования и принадлежностей.

«Вы помните, когда была вспышка коронавируса, город нуждался в ИВЛ-аппаратах. Мы обсуждали с «Казмедприбором» возможности выпуска таких аппаратов, и вот результат. Продукция прошла сертификацию, предприятие запустило прозводство ИВЛ-аппаратов. В ближайшем будущем больницы и поликлиники будут обеспечиваться произведенным в Шымкенте оборудованием. Локализация производства составляет 60%. Но, думаю, что вскоре доля отечественного производства будет доведена до 80%», - отметил Айтенов.

Он сообщил также, что ко второй волне коронавируса в городе подготовлено 5 тыс. мест, тогда как во время первой волны было 3810 мест. В случае второй волны и резкого увеличения больных они будут развернуты «в течение суток», обещает глава города. Также, по его словам, закуплены 3 КТ-аппарата, которые в день могут обслуживать в общей сложности до 1500 человек, а количество ИВЛ-аппаратов уже доведено в больницах города с 330 до 600.

«Также мы увеличили количество кислородных точек и реанимационных коек в больницах. Три раза проводили учения, которые позволили наладить четкую координацию среди всех медицинских учреждений и станций скорой помощи в деле реагирования на вторую волну пандемии. Проводим постоянную работу с поликлиниками, чтобы лечить детей на дому и дистанционно. Сейчас у нас 211 мобильных бригад», - добавил аким Шымкента.

По оценке главы города, эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильна. Очаги с заражениями и контактных лиц берут на строгий амбулаторный контроль.

В целом в этом году на материально-техническое оснащение медицинских учреждений города предусмотрено 6,6 млрд тенге, что в 6 раз больше по сравнению с прошлым годом.

ТОО «Казмедприбор» является одним из главных поставщиков медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Предприятие способно производить 50 тыс. единиц медицинского оборудования, 150 тыс. единиц медицинской мебели, 1 тыс. автомобилей. Кроме того, завод освоил выпуск новых видов продукции: турбинных аппаратов ИВЛ, шприцевых насосов, инкубаторов для новорожденных, аппаратов ИВЛ для младенцев. За счет программы «Дорожная карта бизнеса-2020» мощность предприятия увеличена в 4 раза, построены новые помещения, обновлено производственное оборудование и созданы новые рабочие места.