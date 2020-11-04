В Алматы есть достаточный резерв лекарств и масок на случай новой волны COVID-19 – акимат

В Алматы сформирован достаточный резерв лекарств и медицинских масок в рамках подготовки к новой волне COVID-19, сообщает пресс-служба городского акимата. По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева ранее был создан стабилизационный фонд лекарственных препаратов и медизделий. Из бюджета было выделено 10 млрд тенге, из них 5 млрд тенге было направлено на формирование резервного фонда для обеспечения лекарственными препаратами аптек, еще 5 млрд тенге — для стационаров.

«В целях подготовки ко второй волне пандемии в Алматы ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день в аптеках не наблюдается высокий спрос на лекарственные препараты и медицинские изделия», - сказал в ходе онлайн-брифинга координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев.

В целом до 31 января 2021 года планируется поставка не менее 40 млн лекарств и медицинских изделий. На сегодняшний день завезено 33 млн медицинских препаратов, из которых 14 млн уже реализовано на рынок, остальное находится на складах. Также сохраняется неснижаемый минимальный запас в 8 млн лекарств, которые будут использованы в случае необходимости для поставки на рынок фармацевтических препаратов.

Помимо этого, сообщил Салимбаев, при «СК-Фармация» сформирован стабилизационный фонд на уровне двухмесячного запаса.

«На основании показателей пикового заболевания в июле месяце, мы провели анализ и посчитали, что в случае, если до конца текущего года в поликлиники поступят 14 тыс. пациентов, что маловероятно, для их лечения, в среднем, как мы посчитали понадобится более 2 млн препаратов. На сегодняшний день в стационарах имеется свыше 3 млн препаратов, которые превышают необходимую потребность, покрытие составляет 83%», - подчеркнул он, заверив, что в стационарах и поликлиниках будет достаточный запас препаратов, помимо стабфондов города и «СК-Фармация».

Что касается медицинских масок, то в городе их производят 6 предприятий – 882 тыс. масок в день. Кроме этого, есть 15 крупных поставщиков, у которых в наличии 20 млн масок. В сентябре СК «Фармация» приобрела 10 млн масок, которые при необходимости также будут реализованы на рынке.

Салимбаев добавил, что проводится ежедневный мониторинг по 867 аптекам, которые на сегодняшний день на 95% обеспечены медицинскими масками.

В медучреждениях города есть 1,6 млн средств индивидуальной защиты, и в ближайшее время ожидается дополнительная поставка 2,7 млн СИЗов. В случае необходимости, акимат города готов выделять средства для приобретения дополнительного запаса лекарств и медицинских изделий.

В целом в Алматы ситуация стабильна, высокий спрос на лекарственные препараты и медицинские маски не наблюдается, заключил Салимбаев.