Токаев подписал поправки в бюджет на 2020 год

Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» и «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы», сообщает Акорда.

Напомним, несмотря на то, что бюджет продолжает оставаться социально направленным, основными причинами уточнения вновь остаются многочисленные недоработки и оптимизация расходов.

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев говорил, что основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 238,7 млрд тенге. По его словам, расходы будут направлены на выплату доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий, на общую сумму 143,4 млрд тенге; на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд тенге; на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд тенге.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией государственных органов. В результате поступления республиканского бюджета увеличены на 185 млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканского бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 205 млрд тенге и составляет 14,5 трлн тенге.

Размер гарантированного трансферта из Нацфонда на 2020 год не изменился с ранее определенным и составляет 4,7 трлн тенге.