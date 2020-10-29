Парламент принял поправки в бюджет 2020 года

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял поправки в республиканский бюджет на 2020 год и объем гарантированного трансферта из Национального фонда. Несмотря на то, что бюджет продолжает оставаться социально направленным, основными причинами уточнения вновь остаются многочисленные недоработки и оптимизация расходов, заявила председатель комитета по финансам и бюджету палаты Ольга Перепечина.

«Отдельные администраторы бюджетных программ в силу определенных причин не смогли своевременно и в полном объеме освоить средства, предусмотренные на реализацию антикризисных мер, и эти средства перераспределяются в рамках сегодняшнего уточнения», - сказала Перепечина.

В частности, министерством сельского хозяйства перераспределяются 3,5 млрд тенге, которые предназначались для субсидирования агропромышленного комплекса в рамках гарантирования и страхования займов, министерством экологии, геологии и природных ресурсов не освоены средства в сумме 36 млн тенге, предусмотренные для проведения исследований, министерством труда и социальной защиты населения в рамках программы «Енбек» не были освоены 5,5 млрд тенге. Аналогичная ситуация сложилась и в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» и механизма кредитования приоритетных проектов, где министерством национальной экономики при уточнении бюджета возвращены порядка 9 млрд тенге, которые предназначались для регионов на субсидирование ставки вознаграждения и на гарантирование по кредитам.

«По-прежнему основной причиной оптимизации расходов при уточнении бюджета, как и в предыдущие периоды, являются: недоработка и несвоевременное принятие механизмов и инструментов по реализации мероприятий, непроведенные конкурсы по государственным закупкам, судебные разбирательства, отставания от графика работ», - отметила депутат.

Она напомнила, что правительство продолжает работу по действующим мерам поддержки бизнеса и населения, которые были предусмотрены при первом уточнении республиканского бюджета, и рассмотрение вопросов финансирования этих же антикризисных направлений будет продолжено в рамках трехлетнего бюджета.

«Поэтому, в условиях ограниченных ресурсов, правительству … (необходимо – V) провести критический анализ действенности предлагаемых инструментов и расчет эффективности мер их воздействия. То есть на начальном этапе определить критерии по вводимому инструменту на предмет его востребованности бизнесом, изучения возможностей участников проекта, определения рисков, отдачу от мер государственной поддержки, а также рассмотреть вопрос целесообразности их применения в рамках трехлетнего бюджета», - добавила Перепечина, подчеркнув, что в противном случае опять встанет вопрос достижения результатов.

В целом, сенат принял законы «О внесении изменения в закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы» и «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы». Более подробно об этих документах Vласть писала ранее.