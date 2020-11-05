​Партия «Бірлік» переименована в «Адал»

В четверг политсовет партии «Бірлік» провел очередное заседание, на котором анонсировал переименование в партию «Адал» (честный с казахского). Вместе с тем его члены определили повестку на предстоящие выборы и назвали имена девяти новых членов, говорится в пресс-релизе партии. В новом составе политсовета - двое представителей Нацпалаты предпринимателей Атамекен»

По словам председателя партии «Адал» Серика Султангали, переименование партии – это шаг к ее перезагрузке, которая коснется принципов управления и идейного содержания: «Мы проводили исследование на предмет возможного переименования, как принято говорить, ребрендинга. Исследование проводили профессиональные социологи, которые прозондировали порядка 10 новых вариантов названия. По результатам проведенного анализа с огромным отрывом победил вариант «Адал». Это эксперты-социологи объясняют запросом населения на обновление, на справедливость. При этом в слово справедливость люди закладывают многое: начиная от борьбы с коррупцией и заканчивая прозрачностью принятия решений».

Во время заседания члены политсовета также представили 7 направлений предвыборной кампании. «Адал» намерена затронуть вопросы повышения доходов населения, справедливого государства, развития образования и человеческого капитала, развития регионов и АПК, создания условий для молодежи и борьбы с коррупцией. Окончательная версия кампании будет утверждена 16 ноября на предвыборном съезде.

«Сейчас мы формируем партийные списки для мажилиса и маслихатов. По итогам будет выдержана 30-процентная квота для женщин и молодежи. На прошлом съезде, который был проведен 30 сентября, мы уже говорили о том, что у нас есть силы, опыт и видение, сейчас я подтверждаю свои слова и обновление партии, введение новых структур только усилит нас. Сегодня в наш политсовет вошли новые лица, общественные деятели из разных сфер, которые внесут свое содержание, свой опыт и знания. Мы готовимся участвовать в выборах, соответствующая идеологическая, аналитическая и информационно-разъяснительная работа начата», - отметил Султангали.

Он также представил девять новых членов политсовета: Эльдара Жумагазиева, члена правления НПП «Атамекен», Алмасбека Садырбаева, председателя Национальной ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан Ата», Лауру Маликову, руководителя Ассоциации практикующих экологов, Олжаса Ордабаева, заместителя председателя правления НПП «Атамекен», Ардака Назарова, спортсмена и общественного деятеля, Максата Толыкбая, тележурналиста, Даулета Мукаева, тележурналиста, Игоря Шацкого, общественного деятеля и Мурата Кожамкулова, руководителя филиала парии «Адал».

Партия «Бiрлiк» была основана 26 апреля 2013 году в результате слияния партий Адилет и Руханият. К нынешнему моменту у партии не появилось официального сайта и партийного СМИ, а аккаунты в социальных сетях остаются бездействующими. На последних парламентских выборах «Бiрлiк» не смогла набрать 1% голосов и перестала проявлять какую-либо активность с их окончанием. В конце августа в ответ на запрос Vласти в партии заявили, что не уверены в своем участии в предстоящих выборах в мажилис и маслихаты. Однако в конце октября «Бiрлiк» сообщила о положительном решении, которое было принято после известия о том, что у нее не получилось объединиться с партией «Ауыл».