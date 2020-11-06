591 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован за сутки в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В Восточно-Казахстанской области подтверждено 250 случаев, в Павлодарской области – 68,

в Западно-Казахстанской области – 49, в Костанайской области – 49, в столице – 34, в Акмолинской области – 30, в Алматы – 30, в Северо-Казахстанской области – 25, в Карагандинской области – 20, в Алматинской области – 10, в Атырауской области – 9, в Актюбинской области – 6, в Шымкенте – 5, в Жамбылской области – 4, в Туркестанской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 114 826 случаев COVID-19 с положительным ПЦР-тестом. Выздоровели 107 339 человек, из них за последние сутки - 200.