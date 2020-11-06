Причины смерти не сообщаются
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Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом РБК сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Причины смерти писателя не сообщаются.

В октябре Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену. Как сообщал Сташкевич, ему «уже не под силу» выступать.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В студенческие годы начал писать миниатюры и монологи, позднее познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр. Вместе они поставил программу «Светофор». В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко.

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