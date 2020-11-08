От нее и коронавируса умерли 8 человек
176 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы Минздрава
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 176 случаев коронавирусной пневмонии, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 59 человек, сообщает Минздрав.


Всего с 1 августа зарегистрировано 39 058 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 409 человек, выздоровели – 29 138.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 8 человек. 6 601 человек продолжает получать лечение, из них в стационарах находятся 2 727. Состояние 188 человек тяжелое, 20 – крайне тяжелое, 28 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 155 220.

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