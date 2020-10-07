Снизить пенсионный возраст для казахстанцев предлагают коммунисты

Депутаты фракции «Народные коммунисты» в мажилисе считают необходимым снизить пенсионный возраст для граждан Казахстана и сделать его единым. С соответствующим запросом на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду в ходе пленарного заседания обратился Айкын Конуров.

«Фракция «Народные коммунисты» призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию. В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнении граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет», - предложил Конуров.

Коммунисты считают, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда.

Он напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, большинство летальных случаев от коронавирусной инфекции приходятся на людей старше 60 лет. С января по август 2020 года в республике зарегистрировано 110 981 факт смерти казахстанцев, из них среди граждан старше 60 лет – 78 637 или более 71%.

Коммунисты считают, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов необходимо «уберечь наших пожилых граждан», чем и обусловлено предложение о снижении пенсионного возраста.