Минфин, Актюбинская область и Алматы стали лидерами по неосвоению бюджета – Жамаубаев

Государственные органы продолжают не осваивать бюджет, и лидерами в этом являются министерства финансов и сельского хозяйства, а среди регионов – Актюбинская область и город Алматы, сообщил во вторник министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,7%, местных бюджетов – на 98%. Расходы республиканского бюджета составили 11 трлн 284 млрд тенге. Не исполнено – 32 млрд тенге. Из них экономия – 8 млрд тенге, не освоено – 24 млрд тенге», - рассказал итоги десяти месяцев Жамаубаев.

По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерстве финансов – 2 млрд тенге, министерстве сельского хозяйства – 1,9 млрд тенге, министерстве юстиции – 1,6 млрд тенге, министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности – 1,2 млрд тенге, министерстве экологии, геологии и природных ресурсов – 1,1 млрд тенге.

«Основные причины неосвоения – длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров; непредставление актов выполненных работ; проведение претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде; оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы», - перечислил глава Минфина.

В то же время расходы местных бюджетов составили 6,4 трлн тенге, не исполнено 128 млрд тенге. А из целевых трансфертов в объеме 2,3 трлн тенге не исполнено 31 млрд, экономия – 7 млрд, не освоено – 24 млрд тенге.

«Наибольшее неосвоение сложилось Актюбинской области – 3,2 млрд тенге, Алматы – 3 млрд тенге, Северо-Казахстанской – 2,5 млрд тенге, Западно-Казахстанской – 2,3 млрд тенге, Туркестанской областях – 1,9 млрд тенге», - сообщил Жамаубаев.