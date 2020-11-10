В исправительных учреждениях Казахстана приостановлены длительные свидания

«В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по COVID-19, объявлением «желтой» и «красной» зоны по уровню заболеваемости КВИ в пяти областях, а также в целях предотвращения заноса инфекции и распространения вируса в учреждениях УИС, введено требование о приостановлении длительных свиданий во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом краткосрочные свидания будут предоставляться согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан», - говорится в сообщении КУИС во вторник.

Здесь отметили, что в учреждениях предусмотрены телефонные и видеозвонки. Через них осужденные, подозреваемые, обвиняемые и подсудимые смогут поддерживать связь с защитниками, родственниками и иными лицами в порядке, который предусмотрен статьей 17 закона «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества».⠀

Вместе с тем, по данным комитета, в учреждениях Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областей введен режим обсервации, предусматривающий временный запрет как на длительные, так и на краткосрочные свидания.

«Прием передач будет осуществляться вне зависимости от предоставления свиданий», - добавили в комитете.⠀