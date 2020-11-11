Фракция «Ак жол» в мажилисе отказалась голосовать за новый законопроект по техрегулированию

Министерство торговли и интеграции проигнорировало работу, проведенную депутатами от фракции «Ак жол» по улучшению законодательство в сфере технического регулирования. Поэтому в среду в ходе пленарного заседания мажилиса они отказались поддерживать законопроект в первом чтении.

«Недавно правительство констатировало, что в обращении на рынке порядка 70% несоответствующей продукции. Но после принятия представленного законопроекта, эта доля якобы снизится до 30% и то не сразу, а только в течение пяти лет. Между тем фракция «Ак жол» сигнализирует о проблеме и теребит госорганы на эту тему более восьми лет», - сказал лидер фракции Азат Перуашев.

По его словам, еще в 2014 году мажилис отправил правительству конкретные рекомендации по данному вопросу, а уже в 2017 «Ак жол» совместно с НПП «Атамекен» разработали законопроект «О техническом регулировании» и направили его концепцию в госорганы.

«Однако мы видим: та концепция была полностью проигнорирована в этом документе. На наш взгляд, разработчик в лице министерства торговли и интеграции, формально переписав ведомственные процедуры, так и не затронул системные вопросы данной сферы... В данном случае мы видим пример, когда конкретное министерство торговли не слышит целую парламентскую фракцию и тех, кому придется исполнять этот закон. Мы понимаем, что комитет и рабгруппа провели большую работу над документом. Но с учетом высказанного не представляется возможным нашей фракции поддержать данный законопроект. Поэтому фракция демпартии «Ак жол» воздерживается при голосовании по указанному законопроекту», - подчеркнул Перуашев.

Проектом закона «О техническом регулировании», который мажилис рассмотрел в первом чтении, предусматривается перейти от контроля субъектов к контролю объектов. То есть уполномоченные органы будут проверять не продавца, а продукцию.

«Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний. В целях оперативного изъятия небезопасной продукции по результатам подтвержденных испытаний внедряется институт надзора за рынком. Это не предполагает тотального повсеместного контроля. Все будет отслеживаться в онлайн режиме в информационной базе. Проверки будут осуществляться только по схеме: выявление – испытание – изъятие с рынка», - объяснил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Предлагается усовершенствовать процедуры оценки соответствия, оцифровку процессов сертификации и аккредитации. Для этого предусматривается переход на электронные сертификаты, с последующей интеграцией с общими процессами Евразийской экономической комиссии. А также – усилить техрегулирование в отраслях.

Сопутствующим законопроектом предполагается полный переход на систему электронной аккредитации, упорядочены права и обязанности органа по аккредитации и его субъектов. В сфере метрологии закрепляется государственный контроль за фасованными товарами «в целях предотвращения обманной практики обвеса потребителей», в сфере стандартизации – прямое применение международных, иностранных стандартов, что позволит оперативно внедрять новые технологии и привлекать инвестиции. Кроме того, акиматы будут наделены функцией по контролю за безопасной эксплуатацией аттракционов.