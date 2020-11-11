Мажилис закрепил в первом чтении ведение уголовного производства в онлайн-формате

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам защиты прав граждан в уголовном процессе». Документ дополнен нормой по ведению уголовного судопроизводства в онлайн-формате, расширяются возможности для отвода судьи, а также расширяются основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи о санкционировании или отказе в санкционировании содержания под стражей.

«Статья 42-1 УПК дополняется нормой о возможности ведения уголовного судопроизводства в электронном формате с учетом мнения участников процесса, что позволит обеспечить принцип «равноправия» сторон. Кроме того, упрощается процедура согласования с прокурором ключевых решений органов досудебного расследования, в том числе в электронном формате, а также порядок обжалования этих решений», - рассказал о новых нормах депутат Василий Олейник.

Статья 87 Уголовно-процессуального кодекса дополняется основаниями для отвода судьи. В частности, если ранее он принимал участие в рассмотрении дела в отношении других соучастников уголовного правонарушения.

«Это правило распространится и на судей апелляционной и кассационной инстанций», - уточнил депутат.

Законопроектом будут расширены основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи о санкционировании, отказе в санкционировании содержания под стражей, о назначении либо отказе в назначении экспертизы и другие. При этом адвокату для подготовки к защите прав подсудимого по новому обвинительному акту, составленному прокурором в суде и ознакомления с дополнительными материалами, будет предоставляться «разумный срок», который является оптимальным для качественного выполнения функции защиты.

Также законопроектом вводится обязательное согласование с прокурором ключевых решений органов досудебного расследования, затрагивающие права и свободы человека.

«Это необходимо для повышения ответственности прокурора», - подчеркнул Олейник.

В этой связи с прокурором будут согласовывать постановления о признании в качестве подозреваемого, квалификации и переквалификации его деяния и о прерывании сроков досудебного расследования.

«Эти новеллы повышают гарантии защиты прав не только подозреваемых, обвиняемых, но и потерпевших, будут способствовать своевременному установлению всех обстоятельств совершенного преступления, закреплению доказательственной базы, выявлению и устранению нарушений законности, что позволит исключить многочисленные жалобы сторон», - считает депутат.

Кроме того, прокурор будет утверждать постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования по всем основаниям, о применении приказного производства, протокол об уголовном проступке и обвинительный акт.