Токаев подтвердил еще раз, что Казахстан будет поддерживать братскую страну
  • 181
Токаев и Жапаров обсудили дальнейшее сотрудничество Казахстана и Кыргызстана
Фото Жанары Каримовой

По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Акорда.

Собеседники, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства стран, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Жапаров поблагодарил Токаева и весь народ Казахстана за неизменную поддержку и помощь Кыргызстану в этот непростой период, а Токаев в свою очередь еще раз подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской Республикой.

«Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане. Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать братскую нам страну в трудные времена», - отметил он.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В столице убит сын Дулата Агадила
Новости
Токаеву представили усовершенствованный казахский алфавит на латинице
Новости
​Джо Байден произнес первую речь в качестве президента США
Новости
Задержаны бывшие зампред Tengri Bank и замдиректора филиала банка в Алматы
Новости
За сутки в Казахстане подтверждено 613 новых случаев COVID-19
Новости
В Алматы пожилым гражданам запретили выходить на улицу без крайней необходимости