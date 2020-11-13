Токаев и Жапаров обсудили дальнейшее сотрудничество Казахстана и Кыргызстана

Собеседники, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства стран, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Жапаров поблагодарил Токаева и весь народ Казахстана за неизменную поддержку и помощь Кыргызстану в этот непростой период, а Токаев в свою очередь еще раз подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской Республикой.

«Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане. Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать братскую нам страну в трудные времена», - отметил он.