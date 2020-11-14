В Алматы проходит митинг Демпартии против выборов в парламент без оппозиции

В Алматы на площади Валиханова проходит митинг Демократической партии против выборов в мажилис и маслихаты без участия оппозиционных сил.

К этому моменту около здания Академии наук собралось порядка 60-70 человек. Участники митинга скандируют «Свободу Арону Атабеку», «Нет аренде земель», призывают бойкотировать выборы, требуют отставки депутатов, отмечая, что «нам не нужны подставные выборы». Также они выступают за проведение кредитной амнистии.

В районе митинга отмечаются перебои со связью, со стороны улицы Пушкина въезд перекрыт, стоят автозаки.

Утром в субботу лидер Демократической партии Жанболат Мамай сообщил в своем Facebook, что накануне ночью в Жанаозене была задержана группа сторонников партии, которая намеревалась прибыть на митинг в Алматы. А в Алматы за два часа до начала митинга, около 10 утра, был задержан и доставлен предположительно в Медеуский отдел полиции журналист и политик Ермурат Бапи.

Накануне Демократическая партия подала уведомление о проведении митинга за бойкот парламентских выборов, за политические реформы, за кредитную амнистию, за освобождение политических заключённых и против продажи и аренды земель. Управление общественного развития согласовало его проведение.