Активисты Демпартии призвали к бойкоту парламентских выборов

На согласованном митинге, организованном незарегистрированной Демократической партией и Youtube-каналом «Бәсе», собралось около 70 человек. Участники заявляли требования о кредитной амнистии, запрете на продажу и аренду земель иностранцам, освобождении политических заключенных, о политических реформах и об отмене парламентских выборов без политических реформ и допуска оппозиции.

«В парламентских выборах будут участвовать шесть партий. Одна – «Нур Отан», а остальные – ее фракции. У народа нет никакого выбора. (…) Поэтому у нас только один выбор – активный бойкот. Это значит, выражать протест не сидя дома, а выйти на площадь, выйти на митинг, – обратился к собравшимся лидер Демпартии Жанболат Мамай. – Следующий митинг – 16 декабря. В этот день мы почтим память жертв Жанаозена и Желтоксана, а также выразим свое мнение о политической ситуации в стране. Потом 10 января, в день выборов, выйдем на митинг. Призываем народ не идти на избирательные участки, а выйти на митинг».

Многие из выступавших на митинге активистов подчеркивали необходимость равных избирательных прав для всех граждан. Гражданская активистка Гульзада Сержан подчеркнула важность равных избирательных прав женщин. Журналистка Гульжан Ергалиева заявила, что из-за системы партийных списков нарушаются конституционные избирательные права граждан.

«11 миллионов беспартийных граждан не имеют права избираться в представительные органы страны, что составляет более 90% всего совершеннолетнего населения нашего государства», – отметила она.

Ергалиева также попросила приобщить к резолюции митинга требование поставить Нурсултана Назарбаева перед выбором между статусом Елбасы и лидером партии «Нур Отан», так как «совмещение этих позиций в одном лице создает правовую и моральную коллизию».

«Вы либо лидер всей нации, либо - одной партии. «Нур Отан» – это не вся нация. Тем более, что она обязана бороться на выборах на общих основаниях, а не под крылом лидера нации с полномочиями влиять на все институты власти», – подчеркнула она.

Митинг продолжался около двух с половиной часов. В его резолюции Мамай озвучил следующие требования: не проводить парламентские выборы без политических реформ и без участия оппозиционных партий и независимых кандидатов, изменить закон о выборах, ввести мажоритарную избирательную систему, изменить закон о политических партиях и снизить порог регистрации до 500 человек, убрать из земельного кодекса статью, позволяющую сдавать земли в аренду на 25 лет, провести кредитную амнистию и простить долги, связанные с потерей дохода из-за карантинных мер, освободить всех политических заключенных и остановить преследование за политические взгляды, а также провести открытое расследование по фактам смерти Дулата и Жанболата Агадила.