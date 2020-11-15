​В Молдове проходит второй тур выборов президента

В воскресенье в Молдове начался второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Игорь Додон, набравший 32,61% голосов в первом туре и Майя Санду, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS), получившая в первом туре 36,16%. Во втором туре выиграет кандидат, который наберет большинство голосов, сообщает издание NewsMaker .

К 9:15 часам по местному времени проголосовали уже 174 тыс. человек. Это 6,24% от общего числа избирателей. Активнее всего по-прежнему голосуют граждане в возрасте от 56 до 70 лет (42,72%). Следом за ними идет группа 41-55-летних (25,3%).

Исход второго тура, как ранее писал NewsMaker, выборов во многом будет зависеть от того, кого поддержит кандидат от «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый, занявший в первом туре третье место с 16,9% голосов. Пока он не заявлял о том, кого поддержит во втором туре. Но объявил 2 октября во время лайва в Facebook, что намерен встретиться с Санду 3 ноября.

По словам политолога Корнелиу Чури, кандидаты сейчас находятся на разных позициях, а перед Игорем Додоном стоит сложная задача. «На бумаге шансов больше у Игоря Додона, а на практике результата легче добиться Майе Санду», — отметил эксперт, пояснив, что в Молдове больше электората левого толка, но прогнозировать, как поведет себя этот электорат, довольно сложно. У Майи Санду, по мнению Чури, не такая сложная задача — ей надо просто удержать свой электорат и, может, несколько его расширить. При этом Додону надо уговорить конкурентов оказать ему поддержку.

Первый тур выборов президента в Молдове прошел 1 ноября. В них участвовало восемь кандидатов: независимый кандидат Игорь Додон, кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванова, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу, кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду, кандидат от «Платформы Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, кандидат от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку. Однако фаворитами предвыборной гонки изначально считались нынешние участники второго тура – Додон и Санду.

По итогам первого тура наблюдатели ассоциации Promo-Lex зафиксировали много нарушений, среди которых 86 случаев голосования группами, 12 случаев агитации на участках, 40 случаев ошибок в избирательных списках и 24 случая несоблюдения мер борьбы с коронавирусом. Наблюдатели Promo-Lex также сообщили о 16 случаях подозрения в подкупе и 37 случаях запугивания избирателей