Темиртауский металлургический комбинат переведут на природный газ

Вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, заместитель председателя правления АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов и генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир подписали меморандум по поставке товарного газа на металлургический комбинат, сообщает Sputnik Казахстан .

По данным пресс-службы Минэнерго, целью меморандума является перевод металлургического комбината на природный газ с подключением к магистральному газопровода «Сарыарка».

«В рамках меморандума планируется сотрудничество по поставке товарного газа АО «АрселорМиттал Темиртау» общим годовым объемом от 300 до 600 миллионов кубометров на период не менее 15 лет», - сообщили в министерстве.

Это позволит уменьшить влияние процессов производственной деятельности АМТ на состояние окружающей среды. Ожидается, что эмиссии в окружающую среду уменьшатся с 49 230 до 6 640 тонн в год, что значительно поспособствует улучшению экологической обстановки в регионе.