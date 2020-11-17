23 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной пневмонией, 1 случай с летальным исходом, выздоровели 54 человека.

Всего с 1 августа зарегистрировано 40 220 случаев коронавирусной пневмонии, скончался 421 человек, выздоровели 29 634 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего с начала пандемии – 1 952. На данный момент лечение продолжают получать 9 319 человек, среди них 456 детей. В стационарах находятся 3 126 пациентов, 220 человек в тяжелом состоянии, 21 – в крайне тяжелом, 23 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 161 873.