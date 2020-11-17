В спецЦОНах оставят только выдачу водительских удостоверений – Мусин

В спецЦОНах останутся только услуги по выдаче водительских удостоверений, все остальные услуги переведут в электронный формат, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«В спецЦОНы ежегодно обращаются более 3 млн человек. Возникают большие очереди. Несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОН и тратят несколько часов.... В спецЦОНах останутся только услуги по выдаче водительских удостоверений. Эта услуга требует сдачи экзаменов на автодромах. Но на данный момент их нет в Восточно-Казастанской области и Туркестане», - отметил Мусин.

Кроме того, министерство планирует запустить ряд новых услуг, таких как доставка готовых документов сотрудниками ЦОН и вызов в офис персонального оператора для оформления документов.

Вместе с тем, по словам Мусина, в 1200 населенных пунктах страны установят интернет-киоски для связи граждан с акиматами.

«В рамках проекта по расширению покрытия интернета мы договорились с операторами связи об установке в 1200 сельских населенных пунктах специальных киосков с доступом в интернет. По видеозвонку можно будет обратиться в районный акимат, ЦОН либо в медицинское учреждение», - сказал министр.

Также, по его словам, планируется перевести все услуги специальных ЦОНов в электронный формат, за исключением выдачи водительских удостоверений.