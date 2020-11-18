Под строительство отеля в Мангистауской области выберут другое место – Уали

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства отеля в местности Бозжыра в Мангистауской области. Как пояснил пресс-секретарь президента Берик Уали, это не означает отмену проекта, а только то, что место для строительства выберут другое.

«Вчерашний пост в Facebook по поводу поручения президента пересмотреть проект строительства отеля в местности Бозжыра вызвал широкий резонанс и ряд вопросов в средствах массовой информации и социальных сетях. В связи с этим считаю необходимым дать комментарий по данному вопросу», - написал Уали в Facebook.

Он напомнил, что развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей правительства, и работа в этом направлении ведется: построен пятизвездочный отель, планируется создать целую сеть комфортабельных гостиниц, что повысит туристическую привлекательность региона. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, вблизи природного заповедника Бозжыра «туризм развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту».

«Президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей. Поэтому глава государства дал поручение правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идет о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств», - пояснил Уали.

Ранее в акимате области сообщали, что инвесторы, запустившие отель Rixos в Мангистау, предложили реализовать на территории региона «уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».

«На сегодняшний день ведется работа по проектированию указанного отеля. Оно будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания, - обещали в акимате. - Объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами».

Накануне Касым-Жомарт Токаев «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы», поручил правительству пересмотреть данный проект.