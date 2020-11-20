От коронавируса и пневмонии скончались 7 человек
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Еще 158 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане
ФОТО ВАЛЕРИЯ БУГАЕВА СО СТРАНИЦЫ АКИМА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В FACEBOOK

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано еще 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончался 1 человек, выздоровели 55, сообщает Минздрав.

С 1 августа зарегистрировано 40 848 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев – 424, выздоровели 29 869 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 6 человек, а всего за время пандемии – 1 970. 10 435 человек продолжают получать лечение, в том числе 481 ребенок. В стационарах находятся 3 088 пациентов. 220 человек в тяжелом состоянии, 26 – в крайне тяжелом, 21 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 164 736.

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