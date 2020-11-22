Скончалась историк Ирина Ерофеева

Ирина Ерофеева была одним из ведущих исследователей истории казахов. Самостоятельно и в соавторстсве она написала множество книг: о казахских батырах, мифах казахской истории, религии казахов.

Ерофеева много работала совместно с другими известными казахстанскими историками - Карлом Байпаковым и Нурбулатом Масановым.

Российский историк Сергей Абашин написал в Facebook, что уход Ирины Ерофеевой - колоссальная потеря для научного мира.

"Её уникальность заключалась в том, что она сумела, несмотря на множество трудностей и соблазнов 90-2000 гг., сохранить настоящий профессионализм - она работала с множеством первоисточников по истории казахов в 18 и 19 веках, она открывала многие из них и активно, много публиковала", - отметил Абашин.

"Что очень важно, она изучала не только русские документы, чем грешат многие историки, а приложила много сил для изучения казахских источников, для того, чтобы услышать голоса разных сторон, понять многообразие интересов и мотиваций. Это в каком-то смысле можно даже назвать уважением и любовью к казахской культуре, казахской истории, пониманием их собственных болей и взглядов, что, будем откровенны, с трудом и редко удаётся исследователям из других стран. Вы скажете, а что такого, это же стандарты научной работы. Именно стандарты настоящего профессионализма и профессиональной, да и человеческой, этики, которые сплошь и рядом нарушаются, не исполняются, игнорируются, стандарты, которые сами стали чуть ли не патологией, Ирине Ерофеевой же удалось сохранить им верность, сберечь и отстаивать, благодаря чему она заняла уникальное и без преувеличения своё особое, единственное место в науке Казахстана, да и в мировой науке тоже. Уход такой личности - это, безусловно, огромная потеря ", - написал он.