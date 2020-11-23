Подрядчик Sulpak, спиливший деревья в Алматы, наказан за нарушение тишины

Оштрафованы две подрядные компании, нанятые компанией-владельцем сети Sulpak для благоустройства территории возле филиала на Толе би, 187. ИП «Сакура» оштрафован за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а ИП «Бурибекова» – за несвоевременную уборку деревьев, сообщили в понедельник вечером в пресс-службе управления зеленой экономики.

«Выяснилось, что подрядчики Sulpak - ИП «Сакура» и ИП «Бурибекова» - проводят работы по благоустройству возле здания по улице Толе би, 187. Между ТОО «Arena S» (Sulpak), собственниками здания и двумя ИП - «Сакура» и «Бурибекова» заключены договора подряда по благоустройству, демонтажу водоотводного лотка, тротуарной плитки, срезки плодородного слоя и т.д.», – указано в сообщении ведомства.

Здесь также уточнили, что рядом с магазином по нижней стороне улицы Толе би было снесено 13 деревьев: 9 дубов и 4 вяза.

В ведомстве сообщили, что подрядные организации были оштрафованы: «(…) В отношении директора Чертихина А., ИП «Сакура», полиция составила административный протокол по статье 437 ч.1 КоАП РК «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время». Штраф - 20 МРП, 55 560 тенге. За несвоевременную уборку прилегающей территории в отношении ИП «Бурибекова» составлен административный протокол по статье 505 ч.1 КоАП РК, в размере 30 МРП, на сумму 83 340 тенге».

«Для установления нанесённого ущерба по снесённым деревьям Управление зелёной экономики направит запрос в Иле-Алатауский национальный природный парк, по ответам которого будет произведена квалификация данного нарушения», – также добавили в управлении. Ранее ведомство сообщало, что разрешения на вырубку на этом участке не выдавалось.

Напомним, в воскресенье в соцсетях появились фотографии спиленных деревьев по адресу Толе би, 187, рядом с торговым центром, в котором расположен один из филиалов магазина Sulpak. Этот филиал открылся несколько дней назад после ремонта. Жители района сообщали в соцсетях, что вырубка произошла в ночное время. Позднее акимат Алмалинского района подтвердил снос зеленых насаждений.

После многочисленных публикаций в соцсетях в понедельник Sulpak сообщил на своей странице в Facebook, что территория, на которой произошел снос деревьев не находится в собственности компании. «Мы так же, как и вы, считаем действия данных лиц противоправными. Мы тут же обратились в правоохранительные органы, от которых нам стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство. Нас уверили, что результаты будут представлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на оперативное расследование, готовы оказывать соответствующим органам всестороннюю поддержку и открыты для сотрудничества. Просим воздержаться от скоропалительных выводов и необоснованных обвинений в наш адрес», – говорится в сообщении компании.