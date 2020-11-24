ТЭЦ-2 в Алматы начнут переводить на газ с 2022 года – Ногаев

Алматинскую ТЭЦ-2 будут переводить на газ постепенно. Первые два комплекса будут газифицированы уже в 2022 году, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Нурлан Ногаев.

«В 2022 году планируется перевести два комплекса, в 2023 году - еще два, в 2024 года также два и последние два - в 2025 году. Таким образом, вся ТЭЦ будет переведена на газ в 2025 году», - сказал Ногаев.

Глава Минэнерго подчеркнул, что перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ – технологически «очень сложный проект», и необходимо провести ряд подготовительных работ и «решить сложные задачи». Поэтому только в 2025 год ее окончательно переведут на газ.

Выбросы с ТЭЦ-2, работающей на угле, дают около половины всего загрязнения воздуха в городе, сообщало весной Минэкологии Казахстана. Свой вклад также вносят транспорт и использующий для отопления уголь частный сектор в городе.

Исследования для переводы ТЭЦ-2 на газ продолжались несколько лет.