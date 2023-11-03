​ТЭЦ-2 Алматы начнет производить энергию из газа уже в 2025 году — Саткалиев

В 2025 году в Алматы будет введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс на ТЭЦ-2 для производства тепловой и электрической энергии из газа. Полностью объект будет переведен на газ в 2026 году, сообщил во время встречи c жителями Алматы министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, на совещании координационного штаба сотрудники ТЭЦ-2 представилили скорректированный график перехода объекта на газ с учетом сроков поставки оборудования.

«В соответствии с утвержденным проектом завершение [перевода] планировалось в 2026 году, но в рамках работы по ускорению ввода энергообъекта первый пусковой комплекс будет завершен в 2025 году. Мы ожидаем, что в 2025 году будем сжигать уже меньше угля и переходить на газ для обеспечения потребностей города в тепловой и электрической энергии», — рассказал министр.

Он также добавил, что газ для ТЭЦ-2 будет закупаться по общей внутренней цене, установленной на рынке Казахстана. Тарифы при этом регулируются министерством национальной экономики. Однако Минэнерго со своей стороны пообещало недопустить резкого повышения тарифов.

«Какое-то повышение [тарифов] будет, но мы будем стараться, чтобы не было резкого», — подчеркнул министр.

Накануне Саткалиев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Во время нее ему сообщили, что на ТЭЦ-2 завершены капитальные ремонты котла № 3 и турбин № 1, 2. На завершающей стадии находится капитальный ремонт котла № 5. Ремонтные работы должны завершиться в конце ноября этого года.

На всех ТЭЦ Алматы, как сообщили в Минэнерго, создан необходимый запас топлива, а также получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний сезон.